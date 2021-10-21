«ВкусноградЪ»: колбасные изделия и мясные деликатесы от омского производителя

Главный технолог компании ООО «ВкусноградЪ» Елена Геннадьевна Коробкова рассказала «КП» о производстве, качестве и достоинствах выпускаемой продукции.

Омское предприятие ООО "ВкусноградЪ", изготавливающее колбасные изделия, деликатесы и полуфабрикаты из охлажденного куриного мяса, говядины и свинины под торговой маркой «ВкусноградЪ», омичи хорошо знают. Ассортимент торговой марки настолько разнообразен, что способен удовлетворить самые разнообразные вкусы, не оставив равнодушными даже истинных гурманов.

— Мы стараемся вырабатывать ассортимент, который больше напоминает фермерский продукт, к ним относятся деликатесные продукты – грудинка варено-копченая, окорок, карбонад, буженина запеченная. А также изготавливаем продукцию по государственным стандартам – это колбасы, известные по всему миру: «Докторская», «Молочная», «Русская», «Краковская», «Армавирская», — с гордостью рассказывает главный технолог «Вкуснограда» Елена Геннадьевна Коробкова. — Мы стремимся сохранить традиции мясного производства и рецепты, которые остались еще с советских времен.

Все продукты ТМ «ВкусноградЪ» соответствуют стандартам качества, а технология производства позволяет максимально сохранить в продукции все полезные свойства, витамины и микроэлементы.

— Руководство компании не экономит на закупке оборудования. На нашем производстве высокоскоростное, качественное немецкое и австрийское оборудование. На всех этапах производства используется только высококлассное оборудование, что, конечно же, определяет превосходное качество выпускаемой продукции.

Кроме того, что касается качества продукции, копчение производится только на буковой щепе, мы не используем жидкий дым, придерживаемся традиционных технологий копчения, поэтому наша продукция имеет натуральные цвет и аромат. Контроль качества производится на всех этапах производства – от входного контроля поступающего сырья — как мясного, так и вспомогательных ингредиентов.

После окончания технологического цикла, термообработки и охлаждения продукции в обязательном порядке каждое утро проходит дегустация готовой продукции с составлением соответствующих актов.

Одно из основных преимуществ колбасных изделий ТМ "ВкусноградЪ" — они производятся из натурального мясного сырья. Компания закупает мясо только у проверенных поставщиков, которые не используют стимуляторы роста и технологию инъектирования.

— Основные наши поставщики мясного сырья — омские производители. Также мы закупаем мясо для производства у Курского и Белгородского мясокомбинатов. Принцип руководства нашей компании — закупать сырье только у производителей. Мы не работаем с посредниками.

Сроки годности всей продукции «ВкусноградЪ» короткие, что говорит об отсутствии дополнительных консервантов, заменителей и химических добавок.

— Потребителю важно понимать: чем меньше срок годности у колбасной продукции и деликатесов из мяса, тем продукт более натуральный. Срок годности у наших копченых колбас – до 45 суток, у деликатесной продукции и колбас в натуральной оболочке и того меньше — до 30 суток. Тут нас спасает вакуумная упаковка, которая дает возможность продлить срок реализации.

Найти несвежий продукт ТМ «ВкусноградЪ» на прилавках просто невозможно. Короткий срок годности и минимальное время доставки колбасных изделий до прилавка просто не дадут такой возможности.

— Отгрузки идут ежедневно, мы сами доставляем нашу продукцию до конечного покупателя за исключением логистических центров, — отмечает Елена Геннадьевна. — Вся продукция «Вкуснограда» представлена в сети ИП Плоцкая А.В., которые есть практически во всех районах города, в небольших розничных магазинах, в том числе «Продукты 24» , «Фермерские продукты», а также в сети «Лента». Также мы очень плотно работаем с Казахстаном, там тоже знают и любят нашу продукцию.

На заслуженных лаврах «ВкусноградЪ» почивать не собирается, на производстве ни на день не прекращается технологическая работа над улучшением качества, альтернативной рецептурой. Кроме того, сотрудники предприятия стараются прислушиваться к мнениям потребителей. А в ближайших планах «Вкуснограда» — выпуск вегетарианской линейки продукции без мяса — котлет, наггетсов, колбасок для жарки, сосисок. На данный момент на производстве уже идет активная работа по утверждению ингредиентов. Ну что ж, ждем с нетерпением. А пока наслаждаемся ароматной варено-копченой грудинкой, изысканной бужениной, полукопченой колбаской "Краковской", вкусным сервелатом «Элитным», аппетитной «Ветчино-рубленной» вареной колбасой и не только. Это же «ВкусноградЪ» — вкус имеет значение!!!

ООО «ВкусноградЪ»

Адрес: 644073 г.Омск, ул.2-я Солнечная, 41, к. 1

Тел.: 8 (3812) 40-61-91, 8 (3812) 40-71-41

Прием заявок: 8-906-992-39-25

Сайт: www.vkusnograd.com

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