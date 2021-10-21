У руководителя омского предприятия «Регионстроймонтаж» прошли обыски

Предпринимателя подозревают в неуплате налогов. Фото: Архив "КП"

Следственный комитет региона за последние несколько недель возбудил серию уголовных дел в отношении крупных омских предпринимателей. Всех подозревают в сокрытии налогов в особо крупном размере.

Об очередном деле – в отношении руководителя ООО «Регионстроймонтаж» Рината Камартдинова – стало известно накануне.

По версии следствия, бизнесмен по поддельным документам через подконтрольные фирмы выводил деньги и вносил заведомо ложные сведения в декларации по НДС. Это позводило ему уклониться от уплаты налогов на 15,3 млн рублей.

– В настоящее время следователями проведены обыски, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, за которое УК РФ предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.