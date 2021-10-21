У руководителя омского предприятия «Регионстроймонтаж» прошли обыски

Предпринимателя подозревают в неуплате налогов.
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Следственный комитет региона за последние несколько недель возбудил серию уголовных дел в отношении крупных омских предпринимателей. Всех подозревают в сокрытии налогов в особо крупном размере.
Об очередном деле – в отношении руководителя ООО «Регионстроймонтаж» Рината Камартдинова – стало известно накануне.
По версии следствия, бизнесмен по поддельным документам через подконтрольные фирмы выводил деньги и вносил заведомо ложные сведения в декларации по НДС. Это позводило ему уклониться от уплаты налогов на 15,3 млн рублей.
– В настоящее время следователями проведены обыски, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, за которое УК РФ предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.