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Общество19 октября 2021 10:22

В Тарском районе Омской области не организовали подвоз детей к садикам

Автобусы до образовательных учреждений не ходили
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Автобусы для детей не ходили в 5 селах.

Автобусы для детей не ходили в 5 селах.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С серьезной проблемой столкнулись многие жители Тарского района. Их дети не могли добраться до детских садов и специальных автобусах, которые образовательные организации должны были предоставить.

По информации прокуратуры. Проблемы со школьным транспортом были в селах Фрунзе, Бородихино, Коренево, Речапово, Петрово. Детей оттуда должны были довозить до Заливинского, Междуреченского, Чекрушанского и Литковского детских садов, но регулярных рейсов организовано не было. В ведомстве отметили, что добираться самостоятельно до садиков и школ дети могут только если их удаленность от дома не составляет более 1 километра. В других случаях образовательное учреждение должно предоставить транспорт для воспитанников.

С жалобами на это прокуратура обратилась в суд. Тарский городской суд рассмотрел иск и обязал комитет по образованию администрации Тарского района организовать подвоз детей к садикам.