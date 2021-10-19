В Тарском районе Омской области не организовали подвоз детей к садикам

Автобусы для детей не ходили в 5 селах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С серьезной проблемой столкнулись многие жители Тарского района. Их дети не могли добраться до детских садов и специальных автобусах, которые образовательные организации должны были предоставить.

По информации прокуратуры. Проблемы со школьным транспортом были в селах Фрунзе, Бородихино, Коренево, Речапово, Петрово. Детей оттуда должны были довозить до Заливинского, Междуреченского, Чекрушанского и Литковского детских садов, но регулярных рейсов организовано не было. В ведомстве отметили, что добираться самостоятельно до садиков и школ дети могут только если их удаленность от дома не составляет более 1 километра. В других случаях образовательное учреждение должно предоставить транспорт для воспитанников.

С жалобами на это прокуратура обратилась в суд. Тарский городской суд рассмотрел иск и обязал комитет по образованию администрации Тарского района организовать подвоз детей к садикам.