На трассе под Омском погиб водитель иномарки в аварии с КамАЗом

К счастью, в легковушке не оказалось пассажиров. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне под Омском произошло серьезное ДТП. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 15:25. Все произошло на 16 километре дороги Омск-Муромцево. Предварительно известно, что 58-летний водитель на «Нисане» решил обогнать идущий впереди КамАЗ, но что-то пошло не так.

Водитель "Ниссана" скончался на месте. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

После столкновения капот иномарки сильно пострадал, от передней части машины почти ничего не осталось. Водитель, к сожалению, погиб на смете еще до приезда медиков. Водитель грузовика не пострадал. По факту аварии начата проверка, в ход которой установят все обстоятельства произошедшего.