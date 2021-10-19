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Общество19 октября 2021 9:45

На трассе под Омском погиб водитель иномарки в аварии с КамАЗом

Авария произошла при обгоне
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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К счастью, в легковушке не оказалось пассажиров.

К счастью, в легковушке не оказалось пассажиров.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне под Омском произошло серьезное ДТП. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 15:25. Все произошло на 16 километре дороги Омск-Муромцево. Предварительно известно, что 58-летний водитель на «Нисане» решил обогнать идущий впереди КамАЗ, но что-то пошло не так.

Водитель "Ниссана" скончался на месте.

Водитель "Ниссана" скончался на месте.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

После столкновения капот иномарки сильно пострадал, от передней части машины почти ничего не осталось. Водитель, к сожалению, погиб на смете еще до приезда медиков. Водитель грузовика не пострадал. По факту аварии начата проверка, в ход которой установят все обстоятельства произошедшего.