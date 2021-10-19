Должниками в частном секторе начнут отключать воду

Несколько омичей лишатся воды из-за больших долгов. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

«Водоканал» в Омске пойдет на крайние меры в борьбе с должниками в частном секторе. По информации компании, задолженность владельцев частных домов по водоснабжению превышает уже 37 миллионов рублей.

- В октябре нами подготовлено 295 уведомлений о задолженности на сумму почти 1,77 миллионов рублей. Не все документы удалось вручить собственникам жилья, однако, после встречи с представителями компании, жители частного сектора уже оплатили задолженность в размере 193 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе «Водоканала».

В компании отметили, что идут навстречу потребителям и предлагают реструктуризацию долгов, но если люди игнорируют все предложения, то приходится прибегать к крайним мерам. На этой неделе водоснабжения и водоотведения лишатся три дома.