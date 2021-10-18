В Омске на улице 70 лет Октября появится ещё один торговый центр

Ещё один торговый центр вскоре появится в Омске. Как правило, строительство таких объектов не затягивается. Участок для строительства в конце улицы 70 лет Октября в Центральном округе предлагают для аренды городские власти.

На сайте мэрии, уточняется, что площадь участка составляет 3 422 квадратных метра. Он расположен на 257 метров севернее, чем здание №189 по улице 70 лет Октября. Назначение земли позволяет построить там ТЦ. Поблизости уже расположены гипермаркеты "Лента" и "Бауцентр". Совсем рядим начинается территория садового товарищества.

Сейчас на месте под застройку ничего нет, там пустырь. Проводить аукцион по этому участку будет департамент архитектуры и градостроительства городской администрации.