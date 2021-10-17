На месте заброшенного котлована возле «Летура» в Омске появится скейт-парк

Так участок выглядит сейчас. Фото: Игорь Федоров

В Омске, наконец, приступили к благоустройству одного из самых проблемных участков в центре города. Заброшенный на долгое время котлован, оставшийся на месте так и не начавшегося строительства возле «Летура», засыпали и начали приводить в порядок.

Омский блогер Игорь Федоров выложил на своей странице в Instagram фото начавшихся там работ.

Согласно паспорту, на этом месте будет построен скейт-парк. Работы курирует муниципальный «Спортивный город».

Фото: Игорь Федоров

Напомним, жуткий пустырь уже стал у местных жителей притчей во языцех. Взявший этот участок в аренду предприниматель Леван Турманидзе так ничего там и не построил. Только по решению суда землю удалось вернуть городу. Также бывшего арендатора обязали привести все в первоначальный вид.

Так этого и не дождавшись, мэрия провела работы за свой счет. Потраченные из бюджета деньги, видимо, попытаются взыскать задним числом.