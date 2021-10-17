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Общество17 октября 2021 11:36

В Омской области нелегальных мигрантов оштрафовали более чем на 16 млн

Кроме того, возбудили 157 уголовных дел
Анна МИКУЛА
Анна МИКУЛА
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Во время рейдов выявили более 2 600 нелегалов.

Во время рейдов выявили более 2 600 нелегалов.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

УМВД России по Омской области опубликовало данные о миграции в регион граждан соседних государств. В общей сложности с начала года они пересекли границу региона 252 489.

2 647 раза сделали это нелегально. Нарушителей оштрафовали в общей сложности на 16 160 000 рублей.

Судебными органами вынесено 14 решений о выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Принято 125 решений о депортации.

Кроме того, возбуждено 157 уголовных дел о фиктивной регистрации нелегалов.