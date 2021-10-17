В Омской области нелегальных мигрантов оштрафовали более чем на 16 млн

Во время рейдов выявили более 2 600 нелегалов.
Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
УМВД России по Омской области опубликовало данные о миграции в регион граждан соседних государств. В общей сложности с начала года они пересекли границу региона 252 489.
2 647 раза сделали это нелегально. Нарушителей оштрафовали в общей сложности на 16 160 000 рублей.
Судебными органами вынесено 14 решений о выдворении иностранных граждан за пределы РФ. Принято 125 решений о депортации.
Кроме того, возбуждено 157 уголовных дел о фиктивной регистрации нелегалов.