На Левом берегу в Омске начали собирать новогоднюю елку

В Омске скоро появится первая новогодняя елка. Фото: ВКонтакте

Еще не успело толком похолодать, а в Омске уже начали готовиться к Новому году. В соцсетях омичи поделились фотографиями того, как рабочие приступили к установке новогодней елки у ТЦ «Континент» на Левом берегу. Уже успели собрать основание и верхушку. Елка искусственная, поэтому металлический каркас еще предстоит украсить ветками.

В комментариях омичи не престают удивляться тому, что новогоднюю красавицу решили установить в середине октября. А кто-то расстроился, что живая ель еще не появилась около ТЦ «Каскад». Там каждый год устанавливают большую живую ель.