Омичей предупредили о возможности вспышки птичьего гриппа

В Омской области заговорили о возможности распространения птичьего гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прошлом году по Омской области прокатилась вола птичьего гриппа. Проблем с этой болезнью в регионе не было около 10 лет, но летом 2020 все изменилось. Тогда птичий грипп зафиксировали в 16 районах, пострадали частные подворья и фермеры в 29 населенных пунктах. Больше всего убытков понесла Иртышская птицефабрика. Там из-за попавшей на предприятие болезни пришлось уничтожить 1,5 миллиона птиц. Сейчас деятельность фабрики восстанавливается, там снова приступили к производству яиц.

- Напряженная ситуация с птичьим гриппом сейчас фиксируется в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, - отметил министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа. – Большой объем выявления обязывает нас вести ряд профилактических мер на территории региона.

Владельцам домашних птиц советуют быть внимательными при выгуле животных. По возможности, лучше всего исключить их контакт с дикими птицами. В прошлом году именно такие контакты стали причиной большинства выявленных случаев гриппа. По этой же причине вирус распространяется в этом году и в соседних регионах.