Омичам нужно будет ответить на 33 вопроса во время переписи населения

На основе полученных сведений будут скорректированы планы по строительству социально-культурных объектов на территории региона.

О том, как будет проходить перепись в Омской области, на пресс-конференции в Доме журналистов рассказала руководитель Омскстата Елена Шорина.

Она напомнила, что перепись в России проходит примерно раз в десять лет. Считает, что именно за этот промежуток времени могут произойти серьезные социальные и демографические изменения, которые необходимо зафиксировать. Всероссийская перепись населения должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии ее перенесли на 2021 год. Основной этап переписи пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года. Впервые за всю 124-летнюю историю переписи она будет цифровой. Но это не исключает приход домой переписчиков. Однако можно не дожидаться их прихода и самостоятельно ответить на вопросы через портал Госуслуги или в отделениях МФЦ, где будет дежурить консультант.

Елена Шорина рассказала, на какие вопросы нужно будет ответить омичам. Переписной лист состоит из двух блоков вопросов. В первом их 23, и все они социально-демографические: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальность, владение языками, образование, количество детей, откуда берете деньги на жизнь.

«Обратите внимание, речь не идет о доходах, переписчик не будет спрашивать, сколько вы зарабатываете. Его интересует источник — пенсия, зарплата, алименты, личное подсобное хозяйство, стипендия и так далее», — подчеркнула Елена Шорина.

Еще 10 вопросов — о жилищных условиях. Нужно указать тип жилого помещения, время постройки дома, площадь квартиры, количество комнат и виды благоустройства.

По словам руководителя Омскстата, переписчик не будет спрашивать конфиденциальную информацию — паспортные данные, кто владелец жильем, уровень дохода. Он также не будет просить предъявить паспорт, чтобы переписать данные. Все оформляется со слов. А вот у переписчиков можно спросить и удостоверение, и паспорт, который он обязан предъявить по вашему первому требованию.

В регионе будет работать почти 3,5 тыс. переписчиков. У каждого будут фирменные атрибуты — синий шарф с символикой переписи, жилет со светоотражающими элементами, синяя сумка и специальный планшет.

«Переписчики посетят обязательно все жилые помещения. Мы сформировали цифровые списки домов, их у нас более 300 тысяч, в которых находится более 900 тыс. жилых помещений. Каждому переписчику определен участок, который он должен обойти. Если вы прошли перепись на госуслугах, то должны будете сообщить переписчику полученный код, который он просто внесет в свою базу данных», — добавила Елена Шорина.

В завершении встречи руководитель «Омскстата» подчеркнула, что полученные во время переписи сведения используются в том числе для формирования социально-демографической политики и планов по строительству детсадов и школ. На ответ по всем вопросам переписных листов уходит 15-20 минут.