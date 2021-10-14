Министр обороны России Сергей Шойгу приедет в Омск

Министр обороны оценит новый кадетский корпус в Омске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже не первый раз в этом году в Омск собирается министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он должен был приехать во время строительства нового кадетского корпуса, но тогда визит не состоялся. Не приехал генерал армии и на открытие корпуса 1 сентября, но поприсутствовал по видеосвязи.

Сейчас стало известно, что 15 октября министр обороны все же приедет в Омск, сообщает издание «Город55». Предполагают, что в этот раз он все же посетит новое здание Кадетского корпуса на Левобережье. Его построили меньше, чем за год и открыли 1 сентября. Там уже приступили к занятиям курсанты.