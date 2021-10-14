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Общество14 октября 2021 14:40

Министр обороны России Сергей Шойгу приедет в Омск

Его визит запланирован на 15 октября
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Министр обороны оценит новый кадетский корпус в Омске.

Министр обороны оценит новый кадетский корпус в Омске.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже не первый раз в этом году в Омск собирается министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он должен был приехать во время строительства нового кадетского корпуса, но тогда визит не состоялся. Не приехал генерал армии и на открытие корпуса 1 сентября, но поприсутствовал по видеосвязи.

Сейчас стало известно, что 15 октября министр обороны все же приедет в Омск, сообщает издание «Город55». Предполагают, что в этот раз он все же посетит новое здание Кадетского корпуса на Левобережье. Его построили меньше, чем за год и открыли 1 сентября. Там уже приступили к занятиям курсанты.