По вечерам троллейбусы снова будут высаживать омичей на «Городке Водников»

Долгое время омские троллейбусы по вечерам возили омичей до «Сибзавода». Конечную остановку перед отправкой транспорта в депо перенесли еще в 2019 году. Это было связано с тем, что на старом месте, неподалеку от остановки «Городок Водников», не было оборудовано места для безопасной высадки пассажиров. Сейчас, после ремонта улицы 2-я Дачная, где и была остановка, остановку сделали.

Теперь, как уточнили в мэрии, троллейбусы перед отправкой в депо будут останавливаться именно там. Сейчас идет работа по замене информационных табличек на транспорте. Совсем скоро надписи «до Сибзавода» заменят на «до Водников». Высаживать у «Городка Водников»омичей будут с 18 октября.