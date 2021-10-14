АО «Транснефть – Западная Сибирь» повышает надежность производственной инфраструктуры

Реконструкция оборудования проводилась с целью повышения его эксплуатационной надежности при транспортировке светлых нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу Уфа - Омск. Один из ключевых параметров нового технологического оборудования - его энергоэффективность.

В ходе строительно-монтажных работ была произведена установка двух новых вертикальных фильтров-грязеуловителей (ФГУ) на входе в магистральную насосную и в вертикальную подпорную насосную. ФГУ применяются для очистки нефтепродукта от механических примесей, посторонних предметов, глины, парафино-смолистых отложений и окалины, образующейся во время ремонта и эксплуатации. На выходе магистральной насосной смонтирован узел регулирования давления для контроля режимов транспортировки нефтепродуктов. Установлены емкости для сбора дренажа и утечек от магистральной и подпорной насосных суммарным объемом 36 куб. м. Оборудование, выработавшее эксплуатационный ресурс, было демонтировано.

Реконструкция оборудования магистральной насосной - важная составляющая модернизации производственной инфраструктуры ЛПДС «Омск». В настоящее время на станции реализуются проекты по техническому перевооружению оперативной системы измерения количества и качества нефтепродуктов, узла подключения подводящих трубопроводов, замене вспомогательных насосных агрегатов. Также ведется строительство новой испытательной лаборатории со складом хранения реактивов.