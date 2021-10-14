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Общество14 октября 2021 12:20

В Омске резко увеличилось число выздоровевших от ковида

Но заболеваемость остается высокой
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске остается высоким уровень заболеваемости ковидом.

В Омске остается высоким уровень заболеваемости ковидом.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным, в Омской области за сутки выявили 389 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в регионе был зафиксирован 89 731 случай заражения.

Выписали по выздоровлению за сутки 348 омичей. За все время пандемии показатель выздоровевших составил 70 802.

Умерло за день всего 6 человек. По сравнению с цифрами, о которых сообщали в выходные, смертность снизилась. За все время наблюдений зарегистрировали 2 310 смертей.

В прививочной компании, по данным омского минздрава, поучаствовали 644 683 человека. Полностью привиты 546 569 человек, остальные дожидаются второго этапа вакцинации.