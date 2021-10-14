В Омске решили убрать шиномонтажки в павильонах

В Омске планируют избавиться почти от половины шиномонтажек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске продолжают активно бороться с временными павильонами. В этом году убрали около 600. Как рассказали в администрации, к категории НТО теперь отнесут и шиномонтажные мастерские, расположенные в павильонах.

Всего в Омске насчитывается 191 шиномонтажка, 22 из них стоят по договору аренды земли, 86 находятся на частных землях, а остальные 83 стоят и вовсе без документов. Видимо, именно их в первую очередь коснутся нововведения. Владельцам скорее всего придется их либо перенести, либо и вовсе убрать.

Также автолюбители Омска скоро смогут по внешнему виду павильона понять, что это именно шиномонтаж.

- В настоящее время разрабатываются требования к внешнему архитектурному облику шиномонтажных мастерских некапитального типа, после чего в административных округах будет проведена работа по переводу шиномонтажных мастерских в категорию НТО, - отметили в пресс-службе администрации.