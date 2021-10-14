Буйный омич скамейкой разбил стекло в поликлинике

К счастью, охранник поликлиники не пострадал. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию обратились медики из поликлиники на улице Перелета. Там наряд Росгвардии задержал буйного омича, который разбил стекло в приемном отделении.

Оказалось, что виновником беспорядков стал 33-летний сын одной из сотрудниц больницы. Пьяный он вечером пришел в приемное отделение и хотел найти мать. В это время он вел себя шумно, ругался и не реагировал на замечания. Охранник пытался его успокоить, но ничего не получилось. Омич разошелся настолько, что схватил лавочку и разбил стекло в будке охранника. К счастью, мужчина не пострадал.

В полиции задержанный омич рассказал, что в больницу пришел просто погреться, а охранник ему не понравился.

- Что вы сделали?

- Точно не помню.

- В больницу зачем пришли?

- Просто пришел отдохнуть и погреться. Зациклился я на охраннике, не понравился он мне, - объяснил свою агрессию омич.

Теперь ему грозит штраф за мелкое хулиганство. Дело рассмотрят в мировом суд Кировского округа.