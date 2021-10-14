Омич отдал мошенникам кредит на 1,4 миллиона

Омич поверил мошенникам и перевел им кредитные деньги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На удочку мошенников попал 46-летний руководитель отдела крупного омского предприятия. Ему позвонили якобы из банка и сообщили о том, что кто-то пытается взять кредит. Ничего нового мошенникам придумывать не пришлось, мужчина поверил в то. Что нужно взять кредит на аналогичную сумму и вернуть деньги в банк на «безопасный счет».

Мошенники всю дорогу до банка инструктировали мужчину, предупреждали, что в отделении проходит проверка, поэтому лишних вопросов сотрудникам задавать не надо. Омич поверил и оформил кредит на 1,4 миллиона рублей, а потом сразу перевел на один счет в разных банкоматах. Мошенники на этом е остановились, убедили омича взять кредит в другом банке. В дело вмешалась судьба: в системе банка произошел сбой, и заявку просто не рассмотрели.

В пресс-службе полиции уточнили, что уже установили, что звонили потерпевшему с телефонов зарегистрированных в Московской и Кемеровской областях. Сейчас выясняют, кому принадлежит счет, на который ушли деньги. Мошенникам может грозить до 10 лет лишения свободы.