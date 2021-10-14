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Общество14 октября 2021 9:55

На снос киосков в Омске администрация потратила 4,5 миллиона рублей

660 киосков в Омске стоят незаконно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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у многих предпринимателей подходят к концу сроки аренды земель под павильонами. Поэтому их придется разбирать.

у многих предпринимателей подходят к концу сроки аренды земель под павильонами. Поэтому их придется разбирать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске продолжают бороться с незаконно установленными временными киосками. Большинство из них, как сообщают в мэрии, оказываются вне закона из-за окончания договора аренды на землю. Многие предприниматели с этим не соглашаются и оспаривают решение о сносе в суде.

По данным департамента городской экономической политики, сейчас в Омске насчитывается 663 настационарных объектов, которые подлежат сносу. В 2021 году уже успели снести 575 НТО, 94 из них пришлось разбирать принудительно силами мэрии. На законных основаниях сейчас стоит 929 киосков, еще могут разместиться 1276. Вынос незаконных НТО в этом году еще будет продолжаться, на эти цели за 2021 год потратят 4,5 миллионов рублей.