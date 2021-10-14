В Омске сразу на двух перекрестках запретили левые повороты

Администрация уже заменила знаки и светофоры на перекрестках. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Омских водителей предупредили об изменениях схемы движения на двух перекрестках. Там запретили поворачивать налево.

Теперь ездить иначе придется на перекрестке Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной при движении со стороны Кирова. Чтобы повернуть придется проехать чуть дальше, до 2-й Транспортной. В мэрии отметили, что на этом перекрестке за три предыдущих года произошло 11 аварий с 19 пострадавшими.

Второй проблемный перекресток, где запретили поворот, находится на Левом берегу. Речь о пересечении Конева и проспекта Комарова (объездная дорога у «Континента»). В 2019 и 2020 годах там произошло 8 ДТП с 7 пострадавшими.

По информации мэрии, на перекрестках уже поменяли знаки и светофорные стрелки. Водителей просят быть внимательнее и соблюдать новые правила проезда.