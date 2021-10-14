Шесть утренних рейсов прилетели в Омск с опозданием из-за тумана

Утренние рейсы прибыли в Омск с опозданием. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сюрприз преподнесла сегодня погода многим омичам. Утром город и область окутал плотный туман. Водители жаловались, что из-за него на дорогах практически ничего нельзя было разглядеть, а пассажирам утренних авиарейсов пришлось задержаться в городе.

Из-за тумана сразу 6 самолетов не смогли приземлиться вовремя. Задерживались в основном рейсы из столицы. Самый ранний из них, выполняемый компанией «Победа» должен был приземлиться в 4:20, но сел только в 6:44. Борт «Аэрофлота» должен был прилететь в 4:45, но сел в 8:03. Чуть меньше, всего на час, задержались «Уральские авиалинии», они должны были быть в Омске в 5:30, но приземлились в 6:38. На два часа задержался и самолет из Сочи.

Единственным утренним рейсом, который приземлился вовремя стал самолет из Санкт-Петербурга. Он, как и положено, приземлился в 5:10. Сейчас самолеты пребывают по расписанию, кроме рейса из Нового Уренгоя. По данным онлайн-табло, он задержан.