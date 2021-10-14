В Омской области загорелись торфяники

В Омской области в середине осени загорелись торфяники. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Омской области сегодня утром водители столкнулись с таким явлением как туман. Утром действительно погода преподнесла сюрприз. Но на некоторых дорогах вместо обычного тумана водителей встретил смог.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, в районе 400-405 километра на трассе Омск-Тюмень загорелись торфяники. Сейчас на участке дороги работают сотрудники ведомства.

- В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий в утренние часы полицейские обеспечивают безопасность движения автотранспорта. Полицейские разъясняют водителям меры безопасности и при необходимости оказывают помощь, - сообщили в пресс-службе полиции.