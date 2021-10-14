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Общество14 октября 2021 7:40

В Омской области загорелись торфяники

Из-за этого дороги окутал плотный смог
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области в середине осени загорелись торфяники.

В Омской области в середине осени загорелись торфяники.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Омской области сегодня утром водители столкнулись с таким явлением как туман. Утром действительно погода преподнесла сюрприз. Но на некоторых дорогах вместо обычного тумана водителей встретил смог.

Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, в районе 400-405 километра на трассе Омск-Тюмень загорелись торфяники. Сейчас на участке дороги работают сотрудники ведомства.

- В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий в утренние часы полицейские обеспечивают безопасность движения автотранспорта. Полицейские разъясняют водителям меры безопасности и при необходимости оказывают помощь, - сообщили в пресс-службе полиции.