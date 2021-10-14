«Газпром межрегионгаз Омск» напоминает ТСО Омской области об обязанности исполнять действующий график погашения задолженности

Компания «Газпром межрегионгаз Омск» ведёт планомерную работу по снижению просроченной задолженности за потреблённый природный газ теплоснабжающими организациями (ТСО) Омской области. Поставщик газа напоминает ТСО об обязанности исполнять действующий график погашения задолженности. Основной нарушитель графика – муниципальное предприятие г. Омска «Тепловая компания».

Согласно графику ТСО Омской области обязаны погашать задолженность, полностью оплачивать текущее газопотребление и на 1 января 2022 года сократить долги до 724 млн рублей, в том числе городская «Тепловая компания» должна снизить задолженность до 312 млн рублей.

«По результатам сентября ТСО не доплатили по графику 120 млн рублей, на долю «Тепловой компании» приходится 92% от суммы. Чтобы снизить задолженность за газ, мы принимаем все предусмотренные законом меры воздействия на неплательщиков», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.

В частности, «Газпром межрегионгаз Омск» проводит претензионно-исковую работу для взыскания задолженности за газ с ТСО-должников. Так, в отношении МП г. Омска «Тепловая компания» в Арбитражном суде Омской области рассматриваются 4 иска на сумму 117,8 млн рублей, по 7 искам за 2020 и 2021 годы на общую сумму 883,4 млн рублей вынесены решения, которые находятся на исполнении.