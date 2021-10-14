На видео попал момент ДТП в Омске с полицейской машиной

Последствия столкновения. Фото: «Аварийный Омск»

Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось на Левом берегу накануне, 13 октября, вечером.

На перекрестке возле торгового центра «Фестиваль» легковушка столкнулась с автомобилем дорожно-постовой службы. Вероятно, водитель первой просто не заметил полицейских или решил, что успеет проскочить перед ними.

Момент аварии попал на видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Запись выложили в соцсети. Мнения комментаторов о виновнике ДТП разделились.

Некоторые считают, что доля вины есть и у полицейских, которые ехали с проблесковыми маячками, но с выключенной сиреной. Другие заметили, что перед столкновением они сигналили, так что не заметить их было невозможно.