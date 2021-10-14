Сгоревшую Омскую гимназию отремонтируют до конца года

Пожар захватил более 100 квадратных метров. Его последствия теперь придётся устранять строителям. Фото: МЧС по Омской области

Накануне плотный дым, вырывающийся из окон гимназии №75 омичи. Оказалось, там загорелся пол в спортзале. Пожарным понадобилось 50 человек и несколько часов, чтобы полностью потушить возгорание. К счастью, учеников в школе не могло быть. Она закрыта на ремонт.

В департаменте образования заявили, что планируют отремонтировать школу после пожара до конца 2021 года.

- В гимназии №75 будут устранены повреждения, которые были нанесены в результате пожара. Весь комплекс работ планируется выполнить до конца 2021 года. Департаментом образования будет найден подрядчик на выполнение этих работ, - подчеркнули в департаменте.

Сейчас в здании умиляют стены, до конца года нужно ещё закончить ремонт отопления и провести отделочные работы.