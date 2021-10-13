Первым регулярным рейсом в Нур-Султан улетели из Омска 80 человек

Первые пассажиры воспользовались рейсом до Нур-Султана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня 13 октября из Омска отправился первый регулярный рейс до столицы Казахстана. Самолет удачно приземлился в Омске и в обратный путь отправился в 3:30. Как сообщает 12 канал, на первом рейсе из Омска улетели 80 человек. Это направление может оказаться довольно популярным в нашем городе.

Авиакомпания FlyArystan будет совершать перелеты каждую среду ранним утром. Цена на билеты начинается от 2 900 рублей. Правда в эту стоимость входит только провоз ручной клади до 5 килограммов. За багаж и дополнительные опции придется доплачивать отдельно.