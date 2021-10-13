В Омской области за сутки 387 человек заболели ковидом

В Омске ковид продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области коронавирус продолжает активно распространяться. Об этом говорят и данные статистики, которые публикует федеральный роспотребнадзор. Так за последние сутки в регионе прибавилось 387 заболевших. Всего с начала пандемии зафиксировали уже 89 342 случая.

Выздоровели всего 119 человек. За все время пандемии справиться с болезнью удалось 70 454 людям.

За сутки медики зафиксировали 4 смерти. Общее число умерших составило уже 2 304.

По данным омского минздрава, в прививочной компании поучаствовал 642 131 человек. Из них полностью привиты от ковида 545 663 омича. Дожидаются второго этапа вакцинации 86 468 человек.