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Общество13 октября 2021 12:55

В Омской области за сутки 387 человек заболели ковидом

Вылечились почти в три раза меньше
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске ковид продолжает активно распространяться.

В Омске ковид продолжает активно распространяться.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области коронавирус продолжает активно распространяться. Об этом говорят и данные статистики, которые публикует федеральный роспотребнадзор. Так за последние сутки в регионе прибавилось 387 заболевших. Всего с начала пандемии зафиксировали уже 89 342 случая.

Выздоровели всего 119 человек. За все время пандемии справиться с болезнью удалось 70 454 людям.

За сутки медики зафиксировали 4 смерти. Общее число умерших составило уже 2 304.

По данным омского минздрава, в прививочной компании поучаствовал 642 131 человек. Из них полностью привиты от ковида 545 663 омича. Дожидаются второго этапа вакцинации 86 468 человек.