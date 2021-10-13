Омская мэрия закупит 11,5 тысяч подарков к Новому году

В среднем один подарок будет стоить около 380 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже близятся новогодние праздники. О сладких подарках омская администрация решила позаботиться заранее. На сайте госзакупок появился аукцион на закупку конфет для сладких подарков. На эти цели в мэрии готовы выделить 4,4 миллиона рублей.

По условиям контракта, победитель должен будет предоставить 11 462 подарка, в которые войдут молочный шоколад, различные шоколадные конфеты, карамельки, нуга, мармелад и суфле. Помимо наполнения, исполнителю придется напечатать и упаковки из картона с ручками, символами праздника и поздравлениями от мэрии. Старт аукциона намечен на 21 октября, заявки закончат принимать 20 числа.