Омичка продала дом, чтобы погасить долги сына по алиментам

Чтобы выплатить алименты сына, пожилая омичка продала дом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нерегулярно выплачивал алименты своим дочерям житель Тюкалинского района Омской области. 37-летний мужчина исправно платил только когда устраивался на работу, 1/3 от дохода удерживалась принудительно. Но часто он оставался безработным. В это время в полном объеме он не платил в полном объеме. Так, к совершеннолетию младшей дочери, мужчина накопил долг в 170 тысяч рублей.

С требованием взыскать оставшуюся сумму судебные приставы возбудили новое исполнительное производство. Мужчина решить вопрос быстро не смог, но на помощь пришла бабушка девочек. Она покрыла долги сына деньгами от продажи дома. Все вопросы удалось решить миром. Мать детей сообщила приставам, что получила всю сумму и претензий к бывшему мужу не имеет.