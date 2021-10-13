Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 10:02

Омичка продала дом, чтобы погасить долги сына по алиментам

Мужчина остался должен кругленькую сумму совершеннолетней дочери
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чтобы выплатить алименты сына, пожилая омичка продала дом.

Чтобы выплатить алименты сына, пожилая омичка продала дом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нерегулярно выплачивал алименты своим дочерям житель Тюкалинского района Омской области. 37-летний мужчина исправно платил только когда устраивался на работу, 1/3 от дохода удерживалась принудительно. Но часто он оставался безработным. В это время в полном объеме он не платил в полном объеме. Так, к совершеннолетию младшей дочери, мужчина накопил долг в 170 тысяч рублей.

С требованием взыскать оставшуюся сумму судебные приставы возбудили новое исполнительное производство. Мужчина решить вопрос быстро не смог, но на помощь пришла бабушка девочек. Она покрыла долги сына деньгами от продажи дома. Все вопросы удалось решить миром. Мать детей сообщила приставам, что получила всю сумму и претензий к бывшему мужу не имеет.