В Омске построят современную многоэтажку в микрорайоне «Амурский»

Так будет выглядеть новый дом. В пристройке по плану должен разместиться магазин. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Еще один современный дом появится в микрорайоне «Амурский». Там планируют возвести многоэтажку с пристройкой под магазин для товаров первой необходимости. Как уточнили в пресс-службе администрации, участок для строительства выделили на улице 21-я Амурская. Будущему дому уже даже присвоили номер 25.

Строительством будет заниматься компания ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон «Космическое». В мэрии застройщику уже выдали разрешение, поэтому он может начинать работы на участке.