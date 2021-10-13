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Общество13 октября 2021 8:56

В Омске построят современную многоэтажку в микрорайоне «Амурский»

Разрешение на застройку уже получила омская компания
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Так будет выглядеть новый дом. В пристройке по плану должен разместиться магазин.

Так будет выглядеть новый дом. В пристройке по плану должен разместиться магазин.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Еще один современный дом появится в микрорайоне «Амурский». Там планируют возвести многоэтажку с пристройкой под магазин для товаров первой необходимости. Как уточнили в пресс-службе администрации, участок для строительства выделили на улице 21-я Амурская. Будущему дому уже даже присвоили номер 25.

Строительством будет заниматься компания ООО Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон «Космическое». В мэрии застройщику уже выдали разрешение, поэтому он может начинать работы на участке.