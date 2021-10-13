В Омской области 162 дома остались без дров на зиму

В районе более 160 домов остались без дров. Фото: Виктор Гусейнов

Близится зима и уже сейчас вопрос отопления стоит довольно остро для жителей частных домов. Оказалось, что в Колосовском районе Омской области серьезные проблемы с дровами. Там без топлива для печей остались 162 дома. Этим фактом заинтересовалась прокуратура.

По результатам проведенной проверки на трех местных предпринимателей завели административные дела. Оказалось, они существенно завысили предельно допустимую стоимость на дрова для населения. Также Тарским лесничеством допускались нарушения при заключении договоров с местными жителями на заготовку дров. Ему внесли представление с требованием устранить нарушения. Представление получил и глава Колосовского муниципального района.

- В целях учета потребности населения в печном топливе Главным управлением лесного хозяйства Омской области в настоящее время увеличен объем санитарных рубок на площади 31 гектара, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.