Оксана Фадина стала заместителем председателя комитета в Госдуме

Оксана Фадина показала, как выглядит зал для заседаний. Фото: Instagram.com

12 октября прошло первое заседание нового созыва Госдумы РФ. Напомним, среди омских представителей туда попала и бывший мэр Оксана Фадина. Она рассказала, как прошел ее первый день в новом статусе, на своей странице в Instagram.

Голосование за кандидатуру председателя Госдумы.

– Я буду работать в комитете по региональной политике и самоуправлению – как и планировала во время моей избирательной кампании, – пишет Фадина. – Рада, что в состав комиссии вошли очень профессиональные и опытные люди, которые на практике имели отношение к управлению регионами и муниципалитетами. В комиссии утвержден председатель, первые заместители и заместители. Меня утвердили одним из заместителей председателя комитета. За дело!