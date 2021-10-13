В закрытой на ремонт Омской школе загорелся пол

Школа была закрыта на ремонт, поэтому учеников в здании не оказалось. Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области

Довольно серьёзный пожар произошёл в одной из школ Омска. К счастью, в здании не могло быть учеников, его закрыли на ремонт. Поэтому ранним утром 13 октября там было пусто.

Густой дым в окнах школы заметили прохожие, направляющие я на работу по улице Крылова около 6:49. На вызов тут же приехали пожарные. По их информации, в здании не было даже рабочих, а дым появился от того, что в спортзале загорелся пол.

Открытый огонь удалось потушить через час, в 7:59, а о полной ликвидации последствий сообщили в 8:53. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В его тушении принимали участие 50 спасателей и 12 единиц спец техники. О возможных причинах возгорания пока не сообщается.