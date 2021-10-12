Омочи жалуются на воров-карманников на автобусных остановках

Омичи предупредили о том, что на остановках активизировались карманники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях омичи активно предупреждают друг друга о карманниках, орудующих на остановках общественного транспорта. Схема не новая. Действуют они вдвоем: один создает давку при входе в салон, второй шарит по сумкам и карманам пассажиров. Об этом в посте рассказал анонимный пользователь.

- На остановке "Дом дружбы" орудуют карманники. При входе в транспорт заходит мужчина и останавливается на входе, якобы узнать до какой остановки едет автобус, в это время за ним образуется толпа людей, и женщина в темном одеянии пытается залезть к женщинам в сумки. Будьте осторожны, - написал автор поста.

В комментариях нашлись те, кто тоже сталкивался с парочкой воришек. Отмечают, что на одной остановке они надолго не задерживаются и предпочитают менять места. Омичи уже видели похожих людей у железнодорожного вокзала, на 24 Северной и Голубом огоньке.