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Общество12 октября 2021 14:32

Омочи жалуются на воров-карманников на автобусных остановках

В последний раз очевидцы столкнулись с ними на остановке «Дом дружбы»
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи предупредили о том, что на остановках активизировались карманники.

Омичи предупредили о том, что на остановках активизировались карманники.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях омичи активно предупреждают друг друга о карманниках, орудующих на остановках общественного транспорта. Схема не новая. Действуют они вдвоем: один создает давку при входе в салон, второй шарит по сумкам и карманам пассажиров. Об этом в посте рассказал анонимный пользователь.

- На остановке "Дом дружбы" орудуют карманники. При входе в транспорт заходит мужчина и останавливается на входе, якобы узнать до какой остановки едет автобус, в это время за ним образуется толпа людей, и женщина в темном одеянии пытается залезть к женщинам в сумки. Будьте осторожны, - написал автор поста.

В комментариях нашлись те, кто тоже сталкивался с парочкой воришек. Отмечают, что на одной остановке они надолго не задерживаются и предпочитают менять места. Омичи уже видели похожих людей у железнодорожного вокзала, на 24 Северной и Голубом огоньке.