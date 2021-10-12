Технопарк ОмГПУ станет площадкой Российского общества «Знание»

Площадка омского отделения просветительской организации расположится на втором этаже главного корпуса ОмГПУ. К концу года лекционный зал уже будет оснащен современным мультимедийным оборудованием. В настоящее время в помещении ведутся ремонтные работы.

Коллаборация Омского государственного педагогического университета и общества «Знание» даст новый импульс развитию просветительской работы в регионе. Стороны будут содействовать развитию лекторского сообщества, участвовать в инновационной деятельности, привлекать новых специалистов и создавать условия для роста просветительского движения в России.

«В настоящее время мы сконцентрировали внимание на третьей миссии университета и на тех социальных партнерствах, которые будут способствовать росту качества образования в вузе и повышению уровня подготовки наших выпускников. Мы планируем развивать долгосрочное и эффективное партнерство с обществом «Знание» для повышения научного, образовательного и культурного уровней школьников, студентов, педагогов и жителей региона», – отметил ректор ОмГПУ Иван Иванович Кротт.

Также ОмГПУ и общество «Знание» будут способствовать распространению знаний об истории страны и ее достижениях, внедрять в практику современные методы работы, развивать дистанционные методы просветительской деятельности и формировать современную мультимедийную среду. Накануне организации подписали соответствующее соглашение.

«Подписание соглашения с обществом «Знание» даст возможность педагогам и будущим учителям знакомиться с выдающимися российскими научными достижениями и делиться интересным уникальным опытом. Также мы будем ориентироваться на школьников, мотивировать их на поступление на педагогические специальности, а затем по итогу обучения выпускать мотивированных специалистов. Ведь основная миссия педуниверситета заключается, прежде всего, в подготовке высококлассных специалистов для школ», – подчеркнул Иван Иванович.

Отметим, что Омский государственный педагогический университет получил федеральную финансовую поддержку в рамках реализации программы Министерства просвещения «Учитель будущего поколения России», которая предполагает модернизацию инфраструктуры педагогических вузов, усовершенствование научно-методической базы и программ подготовки, повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование педагогов.

Уже в декабре в ОмГПУ откроется Омский педагогический технопарк. В настоящее время идет капитальный ремонт помещений и закупается современное оборудование для лабораторий.

Отдел информационной политики