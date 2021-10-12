От ковида за сутки в Омской области умерло 14 человек

В Омске ковид продолжает активно распространяться. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным, в Омской области коронавирусом за сутки заразились 384 человека. За все время наблюдений выявили уже 88 995 случаев заболевания.

Выздоравливать стали гораздо меньше омичей. За сутки всего 118 человек. С начала пандемии успешно справились с винусом 70 335 человек.

Подросли показатели смертности. Осенью омский минздрав сообщал примерно о 10 случаях в день, теперь показатели выросли. За прошедшие сутки зарегистрировали 14 смертей, по данным сайта Стопкоронавирус.рф. За все время пандемии в Омской области от ковида умерли уже 2 300 человек.