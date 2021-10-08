О деятельности Управления Россельхознадзора по Омской области в сфере семенного надзора за 9 месяцев 2021 года

За 9 месяцев 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Омской области проведено 120 контрольно-надзорных мероприятий в отношении граждан, должностных и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений.

В результате 24 плановых проверок, 10 внеплановых проверок и 86 рейдовых мероприятий выявлено 118 нарушений:

- 117 по ст. 10.12 КоАП РФ «нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений»;

- 1 по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль».

В отношении виновных лиц вынесено 119 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 103,6 тыс. рублей, из которых взыскано 78,6 тыс. рублей.

За отчетный период должностными лицами Управления проконтролировано 2240 партий семян сельскохозяйственных культур общим весом 36,5 тыс. тонн. В рамках выполнения государственного задания отобрано 512 проб от 325 партий семян в количестве 16,2 тыс. тонн. В результате исследований выявлено 78 партий семян сельскохозяйственных культур общим весом 3,9 тыс. тонн, не соответствующих требованиям государственных стандартов. Выявленные нарушения устранены в установленные сроки.

Кроме того, проконтролировано почти 130 тыс. штук саженцев и посадочного материала, из которых более 12 тыс. штук (9% от общего объема) реализовывались с нарушениями требований законодательства о семеноводстве. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.