Упрощенный порядок установления инвалидности.

Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, продлевается до 1 марта 2022 г. в связи продолжающейся неблагополучной эпидемиологической обстановкой и в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции.

Правительством Российской Федерации 21 сентября 2021 г. подписано постановление № 1580 «О внесении изменений в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. N 1697 и пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 октября 2020 г. N 1730».

Временный порядок предполагает, что гражданам, которые были ранее признаны инвалидами и срок инвалидности которых заканчивается в период действия Временного порядка, т.е. до 1 марта 2022 года включительно, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, инвалидность продлевается автоматически на 6 месяцев с даты окончания ранее установленной инвалидности. Также разрабатывается новая индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), включающая ранее рекомендованные реабилитационные или абилитационные мероприятия.

Автоматическое продление не исключает возможности освидетельствования по направлению на МСЭ. В случае поступления в Бюро МСЭ направительных документов решение принимается на основании поступивших данных о состоянии здоровья гражданина. Медико-социальная экспертиза проводится заочно, без личного участия гражданина.

Справка, подтверждающая факт установления инвалидности и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) направляются гражданину посредством почтовой связи.

В случае несогласия с решением бюро гражданин может обжаловать его, в этом случае экспертиза по его желанию может проводиться очно.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.