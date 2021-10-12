Что нужно знать о поверке счетчиков газа

На вопросы отвечает начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Когда поверять?

При изготовлении счетчика газа завод указывает период его исправной работы – межповерочный интервал. Он может составлять от 5 до 12 лет в зависимости от вида модели, его указывают в паспорте счетчика газа. По закону абонент обязан следить за состоянием счетчика, его исправной работой и своевременно поверять. Дополнительно поставщик газа размещает в квитанциях за газоснабжение информацию для абонентов о дате окончания межповерочного интервала их счетчика газа.

Поверить или заменить?

Для поверки нужно обратиться в специализированную компанию, с которой заключен договор на техобслуживание газового оборудования. Специалист этой организации демонтирует счетчик, после чего абонент может поверить его в Государственном региональном центре стандартизации и метрологии Омской области (г. Омск, ул. 24-я Северная, 117а). Если по результатам поверки счетчик исправен, то сотрудник специализированной организации установит его обратно и опломбирует. Опломбировать счетчик может также представитель поставщика газа. Повторная опломбировка счетчика – платная услуга.

При замене счетчика сотрудник специализированной организации демонтирует старый прибор, установит новый и опломбирует его.

Нередки случаи, когда после поверки исправный счетчик через непродолжительное время выходит из строя. По этой причине многие абоненты принимают решение не поверять, а сразу заменить счетчик на новый. Копии документов после поверки или замены счетчика следует предоставить или направить электронно на территориальный участок (адрес участка и электронной почты указаны в квитанции) для отражения изменений на лицевом счете.

Какой выбрать?

Умные счетчики газа – приборы учета нового поколения, которые в т.ч. экономят время абонента на передачу показаний. Такие счетчики благодаря встроенной программе в заданный период времени отправляет поставщику газа информацию о показаниях, а также сохраняют архив данных. Поэтому из-за не вовремя переданных показаний начислений по среднемесячному потреблению или по нормативу абоненту не будет.

Важно

Показания приборов учета с истекшим сроком поверки к учету не принимается, плата за газ начисляется по нормативу потребления. Это намного больше, чем платить по показаниям счетчика. Поэтому поверяйте приборы учета газа своевременно. К учету принимаются показания исправных и опломбированных счетчиков.

На заметку

Гарантия газовой безопасности

Гарантией безопасной эксплуатации газового оборудования является наличие у абонента действующего договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования (ТОиР ВДГО) со специализированной организацией. Как правило, эта организация, которая обслуживает подводящие газопроводы. Жители частного сектора заключают такой договор самостоятельно, за жителей многоквартирных домов это делают управляющие организации. При отсутствии этого договора, согласно действующему законодательству, поставщик газа обязан инициировать процедуру приостановления газоснабжения у абонента, руководствуясь вопросом безопасности.

Плановое техобслуживание газового оборудования – это один из способов обеспечения безопасности при использовании газа в быту.

Задать вопрос, оценить ответ

В компании «Газпром межрегионгаз Омск» начал работу колл-центр: +7 (3812) 40-72-20. Операторы центра отвечают на вопросы абонентов по газоснабжению природным газом и принимают показания приборов учета. По окончании звонка абоненты могут оценить работу оператора.