Надежный заслон

С января по сентябрь было проинспектировано тболее 49 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Из них 2,4 тыс. тонны не соответствовали требованиям нормативных документов, поэтому в отношении нарушителей вынесли 100 постановлений о штрафах на общую сумму более 1 млн рублей.

Кроме того, проверялась крупа, которую поставляют в школы, садики и медучреждения. Из более чем 1,6 тонны такой крупы, несоответствующими признано 0,199 тонны. Их изьяли из оборота и уничтожили.

Специалисты Управления Россельхознадзора приняли участие в проверках прокуратуры 43 образовательных учреждений, рассмотрели 10 материалов о возбуждении административных дел по выявленным нарушениям.

С начала года выданы предписания о прекращении действия 97 деклараций о соответствии на партии зерновых культур общим весом более 215 тыс. тонн. Действие 94 деклараций прекращено. Также установлено соответствие требованиям техрегламента 177 тонн арахиса, ввезенные из Китая. При мониторинге 130 партий рапса, кукурузы, соевых бобов ГМО компоненты не выявлены.