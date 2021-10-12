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Общество12 октября 2021 12:17

В Омске подешевели витамины и противовирусные препараты

За три месяца цены на лекарства остались примерно на том же уровне
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омскстат подсчитал, как изменились цены на лекарства за последние месяцы.

Омскстат подсчитал, как изменились цены на лекарства за последние месяцы.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Итоги по изменению цен на лекарства за последние три месяца подвели в Омскстате. Оказалось, что с июля по сентябрь они в среднем выросли всего на 0,4%.

Больше всего среди российских препаратов зафиксировали рост цен на глазные капли сульфацетамид (7,6%), корвалол (4,2%) и препарат для печени аллохол (2,9%). Среди зарубежных лекарств больше всего поднялись в цене валокордин (5%), глазные капли офтан катахром (2,3%) и альмагель (2%).

Отмечают статистики, что снизились цены на антибиотики амоксициллин с клавулановой кислотой (14%) и цефтриаксон (2%), а также поливитамины (3,1%) и анальгин (1,6%).

Незначительно цены снизились на такие препараты как нитроглицерин, сеннозиды А и В, но-шпа, амлодипин и аликсабан.