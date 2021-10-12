В омском дептрансе рассказали, что происходит с проблемными маршрутами №19 и №413

Перевозчики пожаловались на низкую прибыль на маршрутах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы уже рассказывали о том, что омские перевозчики пожаловались на работу на маршрутах №19 и №413. По их словам, прибыли не хватает даже на топливо. Перевозчик собирался доработать до Нового года, а после судьба маршрутов оставалась неизвестной.

В департаменте транспорта рассказали, что с маршрутам и происходит сейчас. Оказалось, что по 413 маршруту перевозчик ещё в августе попросил прекратить деятельность, а на 19 маршруте количество машин сократилось.

- Перевозчик, которому департамент транспорта городской администрации выдал свидетельство об осуществлении пассажирских перевозок по маршруту №413 в августе 2021 года обратился в департамент с заявлением о прекращении действия этого свидетельства. Перевозки пассажиров по маршруту №19 на данный момент осуществляются. В связи с существенным сокращением числа транспортных средств на данном маршруте и невыполнении перевозчиком запланированных рейсов до станции Карбышево-2 выполнение этих рейсов организовано автобусами, следующими по маршруту №344, - отметили в пресс-службе министерства.

В мэрии также отметили, что 413 маршрут частично дублируется другими маршрутам и, а до конечных остановки ДСК-2 идет автобус №21, а до РЭБ можно доехать на автобусе №87.