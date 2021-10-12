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Общество12 октября 2021 9:36

Омичи пожаловались на ночной едкий смог

В минприроды подтвердили, что фиксировали выбросы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичи всю ночь дышали оксидом азота.

Омичи всю ночь дышали оксидом азота.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшим вечером, 11 октября, Омск накрыло плотной пеленой белесого смога. Поздним вечером отчетливо можно было почувствовать запах гари. На это обратили внимание многие омичи. В одном из экопабликов в соцсетях многие жаловались на смог. Упоминали разные адреса и районы от Нефтяников до центра. Ухудшения воздуха почувствовали по всему городу.

В минприроды отреагировали на многочисленные жалобы и провели замеры. Оказалось, что в воздухе превышена концентрация оксида азота.

- На автоматизированном посту по ул. 10 лет Октября зафиксированы превышения ПДКм.р. оксида азота ( до 1,74 ПДК); на автоматизированном посту по Дмитриева зафиксированы превышения ПДКм.р. оксида азота ( до 1,11 ПДК), - рассказали в пресс-службе министерства.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 12 октября и с следующие три дня уровень загрязянения воздуха ожидается пониженный, неблагоприятных условий для рассеивания выбросов не прогнозируют.