Пьяный житель Омской области убил мать и лег спать

Подозреваемый в убийстве матери сдался сам.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
ЧП случилось в Кормиловском районе. 30-летний местный житель напился и напал на свою мать с кухонным ножом. 48-летняя женщина скончалась от полученных ранений, а ее великовозрастный сын как ни в чем не бывало отправился спать.
Проснувшись утром, протрезвев и поняв, что натворил, сельчанин пришел в больницу и рассказал о случившемся. Его задержали.
– Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время обвиняемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.