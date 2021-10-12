Пьяный житель Омской области убил мать и лег спать

Подозреваемый в убийстве матери сдался сам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП случилось в Кормиловском районе. 30-летний местный житель напился и напал на свою мать с кухонным ножом. 48-летняя женщина скончалась от полученных ранений, а ее великовозрастный сын как ни в чем не бывало отправился спать.

Проснувшись утром, протрезвев и поняв, что натворил, сельчанин пришел в больницу и рассказал о случившемся. Его задержали.

– Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время обвиняемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.