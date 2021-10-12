Губернатор Бурков прочитал отрывок из Достоевского к акции в честь писателя

Губернатор запустил специальную акцию к 200-летиюю со дня Федора Достоевского.

Губернатор запустил специальную акцию к 200-летиюю со дня Федора Достоевского, который несколько лет провел в омской ссылке. В Instagram он начал серию роликов в честь писателя. Александр Бурков процитировал отрывок из произведения классика. Подхватили акцию и омские министры. Среди них министр образования Татьяна Дернова, а также министр сельского хозяйства Николай Дрофа. Новые ролики появятся в соцсетях в ближайшее время.

Поучаствовать в акции могут и омичи. Со следующей недели в «МЕГЕ» заработает отдельная площадка, где каждый сможет на камеру процитировать Достоевского. Авторов самых запоминающихся роликов ждут призы.

- Будет сделано особое пространство Достоевского, где каждый сможет прочитать любимую цитату. Те, кто наиболее запомнятся своими выступлениями, будут награждены подарками, посвящёнными юбилею Достоевского. Я думаю, каждый найдёт свою любимую цитату, которая ближе к сердцу, которая наиболее отражает какие-то чувства человека, - поделился министр культуры Юрий Трофимов.