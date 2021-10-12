За год омские спасатели достали из покоренных после ДТП машин 55 человек

После аварий сотрудникам МЧС приходится нередко приходится доставать пострадавших из поврежденных автомобилей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В межсезонье значительно повышается вероятность аварий на дорогах. Водители еще не успели перестроиться на более аккуратный стиль вождения, кто-то не успел сменить резину, а погода постоянно преподносит сюрпризы в виде осадков и гололеда. Омичей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать необходимые правила безопасности.

По данным МЧС по Омской области, с начала 2021 года спасатели участвовали в ликвидации 742 аварий. С начала года из покореженных автомобилей пришлось с применением специальной техники доставать 55 человек. В остальных случаях, к счастью, люди могли выбраться сами, но транспорт сильно страдал.

- Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при неблагоприятных метеорологических явлениях, гололеде может привести к заносу, потере управления и, как следствие – к ДТП. Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении, - обращают особое внимание водителей в МЧС.

Эти советы будут особенно актуальны в ближайшие дни из-за резких изменений в погоде.