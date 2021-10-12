После Нового года в Омске могут закрыться маршруты №19 и №413

Возможно, после новогодних праздников омичи больше не дождутся двух маршрутов. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Проблемы общественного транспорта в Омске в последнее время довольно сильно волнуют горожан. Многие жалуются на режим его работы, кто-то не может сесть в автобус или маршрутку в часы пик. Горожане выражают недовольство в соцсетях. Сейчас о проблемах со своей стороны рассказали и перевозчики.

Руководитель «Омского транспортного союза» Николай Артемьев рассказал, что с проблемами столкнулись перевозчики, работающие преимущественно на дизельном топливе. По его словам, которые приводит НГС55, цены на топливо выросли и перевозчики просто не успевают заработать на него за день. С наибольшими трудностями столкнулся Анатолий Войтеноко, работающий на маршрутах №19, 413.

- До Нового года в любом случае доработаем, а там новая сеть маршрутная уже будет, может. Департамент в любом случае решает вопросы. Мы проблему озвучим, они нас не бросают, пытаются найти выход из положения, чтобы и пассажирам было хорошо, и нам, - отметил он.