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Общество12 октября 2021 7:21

После Нового года в Омске могут закрыться маршруты №19 и №413

С финансовыми проблемами столкнулись работающие на них перевозчики
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Возможно, после новогодних праздников омичи больше не дождутся двух маршрутов.

Возможно, после новогодних праздников омичи больше не дождутся двух маршрутов.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Проблемы общественного транспорта в Омске в последнее время довольно сильно волнуют горожан. Многие жалуются на режим его работы, кто-то не может сесть в автобус или маршрутку в часы пик. Горожане выражают недовольство в соцсетях. Сейчас о проблемах со своей стороны рассказали и перевозчики.

Руководитель «Омского транспортного союза» Николай Артемьев рассказал, что с проблемами столкнулись перевозчики, работающие преимущественно на дизельном топливе. По его словам, которые приводит НГС55, цены на топливо выросли и перевозчики просто не успевают заработать на него за день. С наибольшими трудностями столкнулся Анатолий Войтеноко, работающий на маршрутах №19, 413.

- До Нового года в любом случае доработаем, а там новая сеть маршрутная уже будет, может. Департамент в любом случае решает вопросы. Мы проблему озвучим, они нас не бросают, пытаются найти выход из положения, чтобы и пассажирам было хорошо, и нам, - отметил он.