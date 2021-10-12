Облправитальство попросило «Аэрофлот» сохранить два рейса из Омска в Москву

«Аэрофлот» просят вернуть рейсы из Омска в Москву. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, в конце лета стало известно, что «Аэрофлот» закрывает рейсы из Омска в Москву. Это должно произойти 1 ноября. Такая же ситуация еще с несколькими российскими регионами. В авиакомпании объяснили решение желанием сосредоточиться на международных рейсах.

Из Омска добраться в столицу можно будет другими авиакомпаниями – «Победой», S7, «Уральскими авиалиниями» и «Северным ветром». Тем не менее многие местные жители обеспокоены нововведениями.

– Минстрой с конца сентября ведет переговоры с «Аэрофлотом» о сохранении рейсов. Но до сих пор итогов нет, так как к единому решению ведомство с компанией не пришли. Аналитики минстроя и омского аэропорта считают, что поток пассажиров в следующем году должен увеличиться, – сообщает «Город55».