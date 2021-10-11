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Общество11 октября 2021 14:23

После выходных в Омской области резко упало число умерших от ковида

В регионе продолжают каждый день фиксировать более 300 новых заражений
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омской области количество заболевших продолжает превышать количество выздоровевших.

В Омской области количество заболевших продолжает превышать количество выздоровевших.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия коронавируса не ослабевает. В Омской области все еще фиксируют довольно высокие показатели заражаемости. По федеральным данным, за сутки в Омской области зафиксировали 328 заболевших ковидом.

Выздороветь удалось всего 255 омичам. За все время пандемии удачно переболели 70 217 человек.

Умерло за сутки всего 6 человек. После выходных этот показатель значительно снизился. В субботу, например, зафиксировали 14 смерти, в воскресенье – 12. За все время пандемии, ковид унес жизни уже 2 286 человек.

По данным омского минздрава, в прививочной компании поучаствовали 637 723 человека, полностью привиты 544 221 из них, остальные дожидаются второго этапа вакцинации.