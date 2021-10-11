На центральной улице Омска изменили работу двух светофоров

В Омске изменили режим работы двух светофоров. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В пресс-службе омского департамента транспорта омичей предупреждают об изменениях в работе двух светофоров на загруженных перекрестках.

По-новому начал работать светофор на перекрестке Маркса и Потанина. Раньше у светофора было три фазы: в первую двигались автомобили по Маркса, во вторую по Потанина, а в третью шли пешеходы. Теперь пофазовое движение осуществляется иначе. Сначала едут автомобили по Маркса, потом идут пешеходы, и уже последними едут автомобили по Потанина.

Второй светофор, в работу которого внесли изменения, находится на перекрестке Маркса и Маяковского. Там увеличили время движения для автомобилей, едущих со стороны железнодорожного вокзала по Маркса.

Как считают специалисты, это должно помочь водителям быстрее преодолевать загруженные перекрестки. По-новому светофоры работают с 8 октября. Водителей прост быть внимательнее при проезде перекрестков.